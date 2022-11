En los últimos días, previo al inicio de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo fue el centro de las noticias luego de unas polémicas declaraciones en contra de Erik Ten Hag, actual entrenador del Manchester United. El astro luso, sin tapujos, reveló detalles inéditos de su relación con el estratega holandés y aseguró no sentirse cómodo en los ‘Red Devils’. Eso sí, en la previa de su debut con Portugal en el Mundial Qatar 2022, el atacante aseguró que esta explosiva entrevista no está siendo una distracción en el vestuario de su equipo para esta cita mundialista.

Y es que el capitán luso señaló que no le preocupa cómo sus acciones afectarán al equipo y añadió que se siente muy bien acerca de sus posibilidades de ganar el Mundial. “En mi vida, el mejor momento es siempre mi momento. No tengo que pensar en lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero. Los jugadores me conocen muy bien desde hace muchos años y saben el tipo de persona que soy”, mencionó.

Asimismo, sostuvo: “Va a ser mi quinto Mundial, pero la responsabilidad es la misma que cuando me fui a vivir a Lisboa con once años. Siempre tengo responsabilidad. Como jugador, amigo y padre. Es parte de mi vida diaria. Me gusta tener responsabilidad. La presión siempre es la misma. Soy capaz de aguantarla”

Consultado sobre un posible choque entre Portugal y la Argentina de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo reveló que espera con ansias ese choque para poder vencer a la ‘Pulga’. “Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver, sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más”, apuntó.

Por otro lado, el astro portugués también se refirió a cómo viene entrenando para afrontar su quinto mundial y dijo sentirse en forma: “Me siento muy bien, estoy recuperado y estoy entrenando bien y listo para comenzar la Copa del Mundo de la mejor manera posible”.

Finalmente, habló del gran objetivo que tiene el combinado luso para el Mundial Qatar 2022. “Siento que este equipo tiene un potencial increíble. Creo que podemos ganar con seguridad, pero debemos concentrarnos en el próximo partido, en Ghana, y obtener una victoria. Veremos al final cuál es el mejor equipo. Creo que Portugal es el mejor equipo de este Mundial, pero tenemos que demostrarlo en el campo”, concluyó.





