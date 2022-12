Cristiano Ronaldo es uno de los delanteros más letales de la historia. Lo ha demostrado en clubes como el Real Madrid, Juventus, Manchester United, y obviamente, en su selección. Sin embargo, tal condición no le ha servido para evitar ir al banco de suplentes de cara al partido entre Portugal vs. Suiza de este martes, por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 en el estadio de Lusail. Definitivamente, un mazazo para el ‘Bicho’ y sus seguidores.

En la previa del partido, ya se especulaba con la suplencia de Cristiano Ronaldo, luego de un encontronazo con el entrenador Fernando Santos por haberlo cambiado en el choque ante Corea del Sur en la fase de grupos. El propio entrenador luso había reconocido que no le gustó la pataleta del exjugador del United.

“Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado”, explicó el técnico

En lugar de Ronaldo, Fernando Santos se ha decantado por alinear en punta a Gonçalo Ramos. La alineación completa de Portugal ante Suiza es la formada por Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Otávio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Félix y Gonçalo Ramos.

El delantero del Benfica solo ha disputado hasta la fecha diez minutos en el Mundial de Qatar contra Ghana y ocho frente a Uruguay. En el 11 de Portugal solo repiten Diogo Costa, Dalot y Pepe respecto al último partido de la fase de grupos ante Corea del Sur, aunque Portugal lo afrontó estando ya clasificado para octavos de final.





