Luego de 63 partidos de alta intensidad y muchas emociones, el Mundial Qatar 2022 llega a su final. Los hinchas podrán saber quién se corona como el mejor equipo del mundo en una cita que se realiza cada cuatro años. Previo al partido que protagonizarán Argentina vs. Francia. La organización presentará una ceremonia de cierre donde diversos artistas estarán presentes en la antesala para poder bailar y corear con el público. Conoce qué artistas estarán en esta celebración que será el domingo 18 de diciembre a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Lusail. No te pierdas todos los detalles y minuto a minuto del evento.





El arte del fútbol en el desierto. (Video: Youtube / FIFA)





¿Qué artistas estarán en la ceremonia de clausura?

FIFA anunció de manera oficial que el reguetonero Ozuna será el encargado de liderar la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo Qatar 2022 que se llevará a cabo este domingo 18 de diciembre. La presencia del puertorriqueño en la clausura antes de la definición del título entre Francia y Argentina, tiene relación con su última ubicación en la cima del listado Billboard Latin Airplay con su tema “Arhbo”, que fue grabado junto al rapero congoleño-francés Gims. Está confirmado también David Adeleke, cantante y compositor nigeriano quien es conocido popularmente como Davido.









