No cabe duda que este domingo 20 de noviembre, millones de fanáticos en todo el mundo estarán pendientes a todas las incidencias de la inauguración del Mundial Qatar 2022. De igual manera, también se llevará a cabo el duelo que abrirá el torneo, el cual será protagonizado por las selecciones de Qatar y Ecuador. Sin embargo, en las últimas horas, se empezó a hablar mucho sobre este encuentro, luego de una polémica publicación del periodista árabe Amjad Taha, quien aseguró que ocho jugadores de la ‘Tri’ fueron sobornados para que se dejen ganar 1-0 ante el país anfitrión.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el comunicador, que trabaja como director regional del Centro Británico de Estudios e Investigaciones de Medio Oriente, dio detalles de este hecho que ha llamado la atención en el mundo del fútbol. “Exclusivo: Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con $7.4 millones para perder el primer partido (1-0. 2da mitad). Cinco expertos qataríes y ecuatorianos confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA”, se lee en el post.

Si bien la publicación se viralizó rápidamente, existieron otras personas que no creyeron tal afirmación, como es el caso de Luis Herrera, host del podcast ‘Desde El Var’. Y es que en sus redes sociales, el mexicano dio razones que demostrarían que la noticia carece de credibilidad.

En primer lugar, el periodista señala que la información fue brindada por un trabajador del Daily Mail, un medio que es “fuertemente criticado por sensacionalista y con poco rigor periodístico”. Además, revela que la noticia aún no fue publicada en el diario, indicando que existen dudas y en el medio inglés “no quieren exponerse a una demanda”.

No obstante, la clave que más llamó la atención en la publicación de Luis Herrera tiene que ver con el papel que juegan las casas de apuestas en este tipo de situaciones. Para él, “si “cinco insiders” le confirman esto a un reportero, las casas de apuestas se enteran mucho antes”. Es decir, ante la mínima sospecha de un posible soborno, el partido no se encontraría habilitado en los portales de estas empresas, algo que no ha sucedido con este caso.

Cabe resaltar que tras la publicación de Amjad Taha, la cual no tardó en viralizarse, la Federación Catarí aún no ha salido a desmentir tal afirmación, al igual que la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso sí, se espera que la noticia no tenga credibilidad, puesto que son millones los fanáticos del balompié que esperan poder disfrutar de un torneo transparente y sin actos de corrupción.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





