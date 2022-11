Luego de vencer 2-0 a Senegal en la primera fecha del Grupo A del Mundial Qatar 2022, la selección de Países Bajos ya se encuentra trabajando para lo que será el duelo ante Ecuador. Ante ello, Louis Van Gaal, actual director técnico de la ‘Naranja Mecánica’, birndó una rueda de prensa donde dio sus expectativas para el partido ante la ‘Tri’. Eso sí, este momento quedará registrado entre todos los asistentes de la conferencia, específicamente en un periodista al cual el DT neerlandés le cumplió uno de sus sueños.

Como es de costumbre, los técnicos suelen hablar previo al duelo que se les avecina. Este fue el caso del estratega neerlandés, quien declaró días antes del duelo ante Ecuador, rival con el que se medirá por la fecha 2 de la Copa del Mundo. Si bien la conferencia transcurría con normalidad, de repente tomó la palabra un reportero desconocido, sorprendiendo a los presentes en la sala.

“Soy un periodista joven, no tengo una pregunta. Solo quería decirle que soy muy fan de usted”, se le oye decir al periodista. Inmediatamente, estas palabras impactaron en Van Gaal, quien no dudó en responder emocionado: “No suelo oir mucho eso, es muy amable. Quiero darte un abrazo. En un momento voy a abrazarte”.

Minutos después de atender todas las preguntas de los medios, Van Gaal procedió a retirarse del lugar. Eso sí, no lo hizo antes de cumplir su promesa: en un inesperado momento, el técnico europeo se acercó al joven comunicador y le dio un abrazo fraternal, el cual quedó grabado y no tardó en viralizarse en redes sociales.

Países Bajos vs. Ecuador: ¿cómo llegan ambos equipos?

Países Bajos y Ecuador asumirán su segundo compromiso dentro del Mundial Qatar 2022 y será un duelo de alto voltaje, ya que podría definir el futuro de ambos combinados en la competición. Y es que los dos arrancaron con triunfos: los europeos derrotaron a Senegal, mientras que los sudamericanos se impusieron ante el anfitrión.

Cabe resaltar que, luego de ocho años, ambas selecciones se volverán a cruzar, ahora en un partido mundialista. En aquella ocasión, la ‘Tricolor’ visitó el Amsterdam Arena y rescató un empate (1-1), previo al inicio del Mundial Brasil 2014.





