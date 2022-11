Cristiano Ronaldo se muestra enfocado en el debut con Portugal en el Mundial Qatar 2022, pero en paralelo también quiere conseguir un nuevo equipo lo más pronto posible. La intempestiva salida de Manchester United tras rescindir contrato, lo deja a la deriva para lo que resta de la temporada. Esto se debe a sus explosivas declaraciones contra los ‘red devils’ y la falta de respeto hacia Erik Ten Hag, actual director técnico.

Con su segundo paso por Old Trafford ya culminado, no se sabe cuál podría ser la siguiente aventura. Algunos medios lo colocan en la órbita de Real Madrid, equipo donde consiguió la UEFA Champions League y también vio el pico más alto de su carrera. Sin embargo, esto no será posible.

‘AS’ afirma que en el Santiago Bernabéu no se han planteado ni lo harán el regreso de Cristiano. “No tendría sentido en nuestro proyecto deportivo”, habrían afirmado fuentes del club al medio citado anteriormente. A pesar de poder ficharlo gratis, no es una opción sobre la mesa. Los ‘blancos’ estarían tranquilos con la presencia de Benzema.

Las últimas lesiones que ha sufrido Benzema han provocado que algunos piensen en que el equipo necesita a un recambio de garantías. El Madrid, sin embargo, destaca que la recuperación del ‘9′ va por buen camino y confían en que siga al gran nivel que ha estado mostrando hasta que las lesiones se han cruzado en su camino.

Con la presencia del actual Balón de Oro, existe la seguridad de poder a nivel ofensivo para lo que resta de la temporada. Los directivos se encuentran más que satisfechos con su rendimiento. Además, no quieren volver a relegar la función del francés quien ya ha sido ‘opacado’ por el luso.

Los dos jugaron juntos hace unos años en el Real Madrid, pero entonces era Benzema el que estaba a la sombra de Cristiano. No habrá una segunda parte con el francés como estrella y el luso en un segundo plano. La entidad descarta completamente lanzarse a por el atacante, que tendrá que elegir entre los otros múltiples clubes que se pelean por sus servicios.









