Francia vs. Dinamarca se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre por la fecha 2 del Grupo D del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este sábado 26 de noviembre desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio 974, bajo la dirección del árbitro polaco Szymon Marciniak. Los ‘Gallitos’ no pasaron apuros ante Australia en su debut y, de vencer a los daneses, asegurarán su clasificación a los octavos de final. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

Francia se prepara para enfrentar a Dinamarca por el Mundial Qatar 2022. (Video: Selección de Francia)

Francia vs. Dinamarca: posibles alineaciones

Francia: Lloris; Konaté o Varane, Upamecano, Lucas Hernandez; Tchouaméni, Rabiot, Rabiot; Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé.

Dinamarca: Schmeichel; Kjaer, Christensen, Andersen; Kristensen, Höjbjerg, Delaney, Eriksen; Maehle, Skov Olsen, Dolberg.





