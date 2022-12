Francia no la tuvo fácil ante Inglaterra pero finalmente terminó imponiendo su jerarquía para meterse en las semifinales del Mundial Qatar 2022. Aurélien Tchouaméni fue uno de los jugadores claves en dicho partido, pues su golazo abrió el marcador ante el complicado muro británico. Pese al favoritismo de los ‘Gallitos’ en las ‘semis’, el mediocampista de 22 años prefirió mantener el perfil y trabajar en el campo de juego para derrotar a Marruecos.

Un día después de la victoria sobre los dirigidos por Gareth Southgate, Tchouaméni habló con los medios de comunicación y reveló que su tanto no fue obra de la casualidad, pues lo viene practicando constantemente durante los entrenamientos con el Real Madrid. Bien dicen que la práctica hace al maestro, ¿no?

“Intenté un tiro similar contra Polonia (en octavos) pero este me ha salido mejor. Es un tipo de acción que trabajo mucho en los entrenamientos en el Real Madrid y ahora ha dado resultado”, comentó el volante que viene siendo una de las revelaciones del torneo.

Si bien se creía que sin Paul Pogba ni N’Golo Kanté el mediocampo de Francia se resentiría, él, junto a Adrien Rabiot, han demostrado que Didier Deschamps tomó la mejor decisión al convocarlos. Ahora, con el combinado marroquí de por medio, esperan hace un buen partido para clasificar a al gran final.

“Hemos concedido dos penaltis, en el mío me he anticipado demasiado. Tendremos que mejorar algunas cosas y lo vamos a hacer de cara al próximo partido. No todo el mundo puede presumir de estar en semifinales, pero tenemos que mantener la calma, todavía no hemos ganado nada”, concluyó.

Marruecos, el rival de Francia en las semifinales

Ya instalados en semifinales, Francia tendrá que bregar duro para quitarse de encima a Marruecos. El cuadro africano ha sido la revelación de esta Copa del Mundo y, después de haber dejado en el camino a Portugal, están dispuestos a todo.

El elenco dirigido por Walid Regragui se ha caracterizado por plantear un bloque medio/bajo y, además de su sólida defensa, tienen en Bono a su máxima figura. De esta manera, encabezados por Mbappé, el ‘Gallito’ buscará meterse a la gran final para seguir soñando con su tercer título mundial.





