Este miércoles, desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Al-Bayt, la selección de Francia se enfrentan a Marruecos por las semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022 y pese a su apego a los ‘Blues’: nació en dicho país, Hervé Renard, quien estuvo tres años al frente de los ‘Leones del Atlas’ (2016-2019), apoyará a la nación africana para este decisivo duelo.

Recordemos que hace 4 años, en Rusia 2018, para ser más específicos, Marruecos, una nación en donde se respira fútbol en cada esquina, regresó a un Mundial después de 20 años de la mano de Renard, ahora DT de Arabia Saudita, y desde ese momento el francés quedó enamorada. Al punto que hoy no apoyará a su país natal en las semifinales del certamen del Medio Oriente.

“Soy francés, nací en Francia, tengo pasaporte francés, pero lo siento, apoyaré a la selección de Marruecos. Porque este país me marcó, la gente me trajo el amor hasta el punto de que no puedes. Ni te lo imaginas”, admitió para RMC

“Muchas veces eso es lo que pasa en estos países: o te odian o te aman. Recibí tantas cosas que hoy comparto su alegría quedándome en un segundo plano porque simplemente tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Ojalá ellos sean los mejores del mundo”, agregó el entrenador de Arabia Saudita.

Además, Renard, quien sorprendió con su equipo a Argentina en el debut, comentó que los ‘Bleus’ no se pueden confiar por su favoritismo: “Francia debe tener cuidado. Este equipo tiene una estructura sólida, con jugadores de mucha experiencia que juegan en grandes clubes. El entrenador no sale de la nada, porque ganó la Champions League africana. Walid Regragui está haciendo un gran y poderoso trabajo con Marruecos”.

“Tiene jugadores de altísimo nivel y lo que ha conseguido es digno, teniendo en cuenta la fuerza y la combatividad con la que se presentaron. En mi opinión, el espíritu de lucha que tienen ha permitido que brillen y lograran resultados distinguidos e inéditos en el Mundial”, finalizó.





