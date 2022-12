Jules Koundé fue centro de atención durante algunos segundos del partido entre las selecciones de Francia y Polonia, disputado este domingo, por octavos de final del Mundial Qatar 2022. La razón no fue otra que iniciar el encuentro usando dos collares, situación que hizo que el juego se interrumpa por un momento.

Tras el duelo llevado a cabo en el Estadio Al Thumama, el defensa que milita en Barcelona se refirió al particular hecho y su respuesta provocó la risa de los periodistas ubicados en la zona mixta. “Me olvide, no va a volver a pasar”, dijo Koundé.

Instantes antes, el deportista de 24 años destacó la victoria y resaltó el entendimiento con Dembélé por la banda derecha. “Con Ousmane, es más fácil de jugar porque jugamos también a nivel de clubes. Más que la banda (derecha) es un todo, es la victoria de un grupo que ha sido solidario en el esfuerzo y también en los momentos difíciles”, indicó.

Asimismo, Koundé elogió a Kylian Mbappé, autor de un doblete que lo ubica en la cima de goleadores del Mundial, con cinco dianas. “Mbappé es un jugadorazo, lo sabemos y lo demuestra cada vez. Hoy, ha hecho dos auténticos golazos, pero es un esfuerzo del grupo también”, comentó.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en Mundial Qatar 2022?

Al final, Francia ganó 3-1 a Polonia y clasificó a cuartos de final del Mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ahora chocará con el ganador de la llave entre Inglaterra y Senegal. A la espera de conocer al adversario, está confirmado que el próximo cotejo de ‘Les Bleus’ será este sábado 10 de diciembre en el Estadio Al Bayt, a las 2:00 p.m. (hora peruana y colombiana).





