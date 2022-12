Francia vs. Polonia se enfrentan este domingo 4 de diciembre por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El partido está programado para jugarse desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Al Thumama. La vigente campeona del mundo es candidata a acceder a la siguiente etapa, aunque los polacos no van a dejarse pasar fácil. Como era de esperarse, son muchos los aficionados que esperan este partido para jugar alguna apuesta. A continuación, te contamos los pronósticos y predicciones.

La selección de Francia llegó a los octavos de final luego de terminar en el primer lugar del Grupo D, superando a selecciones como Australia, Túnez y Dinamarca. Mientras que Polonia clasificó al quedarse en el segundo lugar del Grupo C, por debajo de la Argentina de Lionel Messi.

Francia es la vigente campeona mundial y la gran favorita a seguir avanzando en la Copa del Mundo 2022. A pesar de que perdió la tercera jornada de la fase de grupos vs. Túnez, esta vez Didier Deschamps mandará el equipo titular al campo. Griezmann, Mbappé, Giroud y Dembélé volverán al ataque francés.

Al frente estará el segundo del Grupo C, Polonia, que perdió el partido de la tercera fecha ante Argentina por 2-0. Llegó a los octavos de final tras empatar con México en la primera jornada y vencer a Arabia Saudita por 2-0 con goles de Zieliński y Lewandowski. Será un rival difícil de derrotar.

De la mano del delantero de Barcelona, Polonia accedió a una fase eliminatoria desde México 1986. Aquella vez, lograron la clasificación tras empatar con Marruecos, vencer a Portugal y perder vs. Inglaterra. Finalmente cayeron en octavos ante Brasil por un resultado por 4-0.

Franceses y polacos solo se han enfrentado una vez en Copas del Mundo. Se dio en el año 1982, con un gran equipo polaco liderado por el delantero Zbigniew Boniek. Aquella vez, la selección de Polonia venció por 3-2 en el desempate por el tercer lugar. ¿Cómo quedarán los octavos de final de Qatar 2022? Francia es la gran favorita, pero este Mundial nos ha dejado muchas sorpresas hasta ahora.

Casas de Apuestas Francia Empate Polonia Te Apuesto 1.33 5.24 10.33 Betsson 1.31 5.50 11.00 Inkabet 1.30 5.25 11.00





