Francia y Polonia se enfrentarán este domingo 4 de diciembre desde las 10:00 a.m., por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Los franceses terminaron siendo líderes del Grupo D, mientras que los polacos fueron segundos del Grupo C. Nos espera un partidazo, que pondrá frente a Kylian Mbappé y Robert Lewandowski.

Para sorpresa de muchos, los ‘Gallitos’ cayeron por 1-0 ante Túnez en la última jornada. Si bien dominaron en la etapa complementaria, no fueron capaces de doblegar el duro muro tunecino. No obstante, esto no cambió su ubicación en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Didier Deschamps siguen demostrando que no necesitan ser claros dominadores del partido para doblegar a su rival. Sin embargo, si los de arriba no están finos, pueden padecer más de la cuenta.

Francia vs. Polonia: horarios del partido

México – 9:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Chile – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 4:00 p.m.

Ahora, ubicados entre los dieciséis mejores de la Copa del Mundo, el vigente campeón mundial buscará retener su título. El camino no será sencillo, pero si quieren seguir dominando deberán demostrarlo en el campo de juego.

En lo que respecta a Polonia, estos llegan a esta etapa a pesar de haber caído ante Argentina en la última fecha de la fase de grupos. La llave no fue sencilla, pero les valió el empate ante México en la fecha 1 y la victoria sobre Arabia Saudita en la 2.

Robert Lewandowski seguirá siendo el referente de ataque de los polacos, quien de momento solo lleva un solo tanto en lo que va del torneo. A pesar de que el jugador del FC Barcelona suele estar muy solo en el ataque de los europeos, se las ingenia para generar peligro en campo rival.

Francia vs. Polonia: canales del partido

México – SKY Sports

Perú – DirecTV Sports, Latina Televisión

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sport

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TV Pública, TyC Sports, TeleCentro

Chile – DirecTV Sports, ChileVisión, Canal 13

Paraguay – Tigo Sports, SNT, Canal Trece, Telefuturo

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, TeleDoce, Canal 4, Canal 10

Brasil – SporTV, Globo

Francia vs. Polonia: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe n uestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.