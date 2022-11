La emoción duró poco. La defensa de Portugal no tuvo la mejor reacción ante un ataque rival y empata 1-1 ante Ghana que marcó por intermedio de André Ayew en el Grupo H del Mundial Qatar 2022. El equipo ‘luso’ no mostró una buena acción y el arquero también no pudo hacer nada para evitar este empate parcial. Queda mucho por jugar en la segunda etapa.

Portugal vs. Ghana: los que se viene

Tras chocar ante Ghana, Portugal continuará su camino en la fase de grupos y en la próxima jornada se medirá ante Uruguay, que no pasó del empate ante Corea del Sur en el arranque del Grupo D de la Copa del Mundo Qatar 2022. El partido se jugará el próximo lunes 28 de noviembre y está programado para arrancar desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Como se recuerda, los dirigidos por Fernando Santos son serios candidatos a hacerse con el título. Además, cuenta con un plantel lleno de figuras, encabezados por Cristiano Ronaldo, quienes buscarán hacerse con el título por primera vez en su historia.

Ghana, por su parte, se ha mentalizado a hacer historia y su siguiente rival será Corea del Sur, que también está obligado a ganar si quiere meterse en los octavos de final. El compromiso está programado para el mismo lunes, pero se llevará a cabo a las 8:00 a.m. (hora peruana).





