Si bien en la primera mitad no se pudo conseguir abrir el marcador, el complemento inició con todo a favor de Argentina. Y es que antes de cumplir el primer minuto del segundo tiempo, la ‘Albiceleste’ hizo lo que no pudo lograr en los anteriores 45′: batir la portería de Polonia, en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

Nahuel Molina, desde la banda derecha, pusó el centro al corazón del área, justo donde se encontraba Mac Allister totalmente solo. Sin pensarlo dos veces, el jugador argentino tiró de primeras para superar al portero Szczesny con un disparo cruzado.

Cabe resaltar que este tanto fue celebrado por todo el plantel de la ‘Albiceleste’, ya que con el 1-0 se ubican en el primer lugar del Grupo C y todo hace indicar que se medirá ante Australia en los octavos de final del certamen mundialista.

Argentina vs. Polonia: lo que se viene

Luego del partido ante Polonia, Argentina, dirigido técnicamente por Lionel Scaloni, tendrá que esperar un empate en el duelo entre México vs. Arabia Saudita. Y es que en caso ambos conjuntos igualen, la ‘Albiceleste’ tendrá la opción de avanzar a la siguiente fase del certamen.

La selección polaca, por su lado, marcha en el primer lugar del Grupo C y tiene altas opciones de avanzar en la Copa del Mundo. Ahora, los de Czeslaw Michniewicz se alistan para enfrentarse en la siguiente fase del torneo frente al primero o segundo del Grupo D, serie en la que clasificaron Francia y Australia.

Cabe resaltar que, tal como establece el reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, en el Grupo C solo clasificarán los combinados que finalicen la fase inicial en el primer y segundo lugar.

