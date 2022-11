Si bien el primer tiempo fue complicado y no se pudo lograr abrir el marcador, en el complemento las cosas salieron como Tite lo planificó. Y es que a los 62′, Richarlison aprovechó un rebote en el área de Serbia y colocó el 1-0 a favor de Brasil, en el duelo correspondiente a la fecha 1 del Grupo G del Mundial Qatar 2022.

Neymar fue el hombre que más peligro generó en la ‘Canarinha’. No obstante, no estuvo fino de cara a la portería rival. Eso sí, el comienzo de la segunda mitad fue un asedio brasileño. Así, en el minuto 62, llegó el primero por medio de Richarlison. El ‘10′ comenzó a driblar a sus rivales como si no hubiese un mañana.

Pero, la pelogra se le quedó algo corta, aunque apareció Vinicius para sacar partido. El atacante del Real Madrid disparó buscando el palo izquierdo de la portería, pero Milinkovic-Savic le leyó las intenciones. Y cuando todo parecía que el cuero dejaría el área de Serbia, el ‘9′ apareció para coloar, a puerta vacía, el 1-0 a favor de los sudamericanos.

GOL DO BRASIL. GOL DO POMBO.



Brasil 🇧🇷 1

Servia 🇷🇸 0pic.twitter.com/i0X6c7ON9F — O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) November 24, 2022

Brasil vs. Serbia: lo que se viene

Tras chocar ante Serbia, Brasil continuará su camino en la fase de grupos y en la próxima jornada se medirá ante Suiza, que llega con la moral a tope luego de vencer 1-0 a Camerún en el arranque del Grupo G del Mundial Qatar 2022. El partido se jugará el lunes 28 de noviembre y está programado para arrancar desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

Como se recuerda, la escuadra de Tite es una de las favoritas a hacerse con el título del certamen. Además, cuentan con un plantel lleno de figuras, encabezados por Neymar, que buscará sumar su primera Copa del Mundo a sus palmarés.

Serbia, por su parte, se ha mentalizado a hacer historia y su siguiente rival será Camerún, que también está obligado a ganar si quiere meterse en los octavos de final. El compromiso está programado para el mismo lunes, pero se llevará a cabo desde las 5:00 a.m. (hora peruana).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La selección española y Costa Rica midieron fuerzas por el Mundial Qatar 2022 en el Al Thumama Stadium de Doha. Mira las impresiones que dejó la goleada de ‘La Roja’.