No hay un favorito. Salisu marcó el 1-0 a favor de Ghana vs. Corea y coloca en ventaja a los africanos en el minuto 25′ del partido por el Grupo H en la segunda fecha del Mundial Qatar 2022. El partido lo coloca como el principal dominador de las acciones en el transcurso del primer tiempo ante una escuadra asiática que no ha tenido acciones de peligro.

Con la premisa de conseguir una victoria y tentar la clasificación en la última fecha contra Uruguay, Ghana comienza adelante en el marcador tras un disparo de Salisu, uno de los más destacados en el duelo disputado desde el estadio Ciudad de la Educación.

Por ahora, la victoria parcial los coloca en el segundo lugar por un tema de diferencia de goles ya que cayeron en la primera fecha ante Portugal. En el caso de Corea del Sur, una derrota podía dejarlo con menos chances de acceder a otra ronda en el Mundial Qatar 2022.

GOAL! South Korea 0-1 Ghana (Salisu) 🇬🇭 pic.twitter.com/pM3ijDMZ2c — World Cup Updates (@wc22updates) November 28, 2022

Ghana vs. Corea del Sur: lo que se viene

Ghana y Corea del Sur se ven las caras en el marco de la fecha 2 del Grupo H en el Mundial Qatar 2022. Los africanos perdieron en la primera fecha ante Portugal y los asiáticos sacaron un empate contra Uruguay sin goles. Por esta razón, ambos necesitan ganar.

Ghana es una de las selecciones del continente de África que genero atractivo en la primera fecha por su despliegue futbolístico y, a pesar de la derrota ante Portugal, dieron un gran nivel. En la última fecha jugarán ante Uruguay en lo que podría ser una definición de clasificación a octavos de final.

En Corea del Sur, el panorama tampoco es el mejor. A pesar de empatar en la primera jornada ante Uruguay, en la última fecha se miden frente a Portugal en lo que podría ser la definición para los ‘lusos’ o un encuentro de trámite sencillo. Todo este depende del resultado que logre en la segunda fecha.





