Se extinguía el Portugal vs. Corea del Sur (ya se jugaba el tiempo añadido), pero no la fe de Heung-Min Son. El máximo representante de la selección asiática confío en su calidad y encaró a la defensa. En los metros finales se iluminó y dio una asistencia para que Hee-Chan Hwang por el 2-1 del partido y, de paso, la clasificación a octavos de final de Qatar 2022. En paralelo, Uruguay vencía 2-0 a Ghana, pero por goles a favor, no le alcanzaba.

A poco del cierre del compromiso del Grupo H, el elenco liderado por Fernando Santos intentó ampliar la ventaja en el resultado, pero falló. Entonces, el extremo de los ‘Tigres de Asia’ recogió la pelota y avanzó a campo libre para medirse totalmente solo a los futbolistas que defendieron la portería de Diego Costa.

Conforme avanzó, el delantero de Tottenham agrupó a tres hombres de Portugal en pocos metros: Diogo Dalot, Joao Palhinha y William Carvalho. Entonces, el artillero se tomó una pausa para encontrar el callejón delante de tantas piernas y filtró un pase preciso sobre el área grande de los lusos.

⚽️ Este fue el tanto de Hee-Chan Hwang en los descuentos finales del partido que le está dando el pase a la selección coreana a la siguiente fase.



⏱️95’ #KOR 2-1 #POR



¡#CatarEnDIRECTV por DSPORTS y @DGO_Latam! pic.twitter.com/AwXyXSrmQd — DSports (@DSports) December 2, 2022

Al encuentro de ese espléndido pase llegó Hee-Chan Hwang, quien dejó atrás a Bernardo Silva. De ese modo, el surcoreano remató de primera para vencer a Costa y establecer el 2-1 del choque en el tiempo agregado. Sin duda, una conquista clave para llegar a cuatro puntos y situarse en el segundo lugar del grupo.

De hecho, Corea defendió con fiereza y orden la ventaja hasta que el juez pitó el final. Los dirigidos por Paulo Bento esperaron el final de Uruguay-Ghana. Cuando terminó el otro choque, pudieron celebrar porque llegaron a octavos en Qatar 2022 por sus goles hechos (cuatro) por los conseguidos desde tienda ‘charrúa’ (dos).





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.