Caracterizado por su firmeza al momento de realizar declaraciones, Héctor Bellerín habló sobre lo que será el Mundial Qatar 2022 y también mencionó la cantidad de personas fallecidas por la construcción de estadios. De esta manera, admitió que no está seguro si hubiese disfrutado el ser convocado por la Selección de España debido a la problemática social.

“Como futbolista, no estar en Catar y en la Selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas en el proceso de un simple Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias”, manifestó.

Estas declaraciones se dieron luego de recoger uno de los premios ‘GQ Hombres del Año’, que otorga esta revista española de moda, tendencias y actualidad en la ciudad de Madrid. El lateral derecho fue claro sobre la situación que se vive en el país asiático.

“El fútbol, como siempre, es un poquito el reflejo de nuestra sociedad. La avaricia y el egoísmo no tienen limite, seguimos agrandando todo lo que nos separa y esto solo lleva al desencuentro y a la desigualdad”, lamentó durante su parlamento el lateral catalán.





Novedades en la Selección de España

A solo un par de días del inicio del Mundial Qatar 2022, la desgracia ha tocado la puerta de la selección de España. Y es que el cuadro europeo ha conocido este viernes que no podrá contar con José Luis Gayà para la competencia de Medio Oriente.

El defensor del Valencia presenta una lesión que no le permitirá llegar a tiempo al torneo y es baja definitiva en el equipo de Luis Enrique. El futbolista es víctima de un esguince de tobillo, que se produjo en el entrenamiento previo al último amistoso de preparación frente a Jordania.

Alejandro Balde ha sido el elegido para sumarse al cuadro español. El hombre del Barcelona no ha debutado todavía con la absoluta y se encuentra actualmente con la Sub-21, gracias a haber jugado muy buenos partidos con Xavi Hernández en este inicio de campaña.





