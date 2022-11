El Mundial Qatar 2022 presentará este domingo un encuentro clave para Alemania que se medirá ante España y, de no ganar, quedará eliminado en fase de grupos por segunda edición consecutiva. Los ‘teutones’ cayeron ante Japón. Caso contrario es el de ‘La Roja’ que viene de la mejor manera tras golear por 7-0 a Costa Rica. En la previa del partido, Javi Martínez se animó a hablar sobre el presente de su país y también de los dirigidos por Hansi Flick.

“Antes del primer partido dije Argentina. Puede suceder que pierdas el primer partido. Lo hicimos en la Copa del Mundo en Sudáfrica también, y aún así, nos convertimos en campeones del mundo. Diría que Argentina y Alemania, sinceramente. Alemania es como el Real Madrid en la Champions League. Siempre están ahí”.

El ex jugador de Bayern Múnich comentó desde su experiencia jugando en la Bundesliga y también relacionó a la plantilla actual con los históricos de este país. Además, destacó la presencia de Müller como factor clave en el desarrollo de juego por parte de los ‘panzers’.

“Alemania no tiene los típicos delanteros. Kai Havertz es un gran jugador, pero no como Mario Gomez o Miroslav Klose. Havertz es top, pero no puede asumir este papel. Un equipo necesita solo un delantero que mantenga ocupados a los defensores centrales y que pueda manejar balones largos. Thomas Müller es mejor cuando no juega como delantero. Tiene que jugar detrás del delantero, a veces por la izquierda, a veces por la derecha. Es un jugador inteligente que sabe dónde le duele al rival”, agregó el volante.

El presente de España

Javi Martínez hizo un llamado a la calma para los seguidores de la Selección de España luego de comenzar con una goleada abultada. Además, el ex integrante de ‘La Roja’ mencionó que este tipo de detalles eufóricos surgen siempre con resultados como este.

“Me sorprendió que jugaran tan bien contra Costa Rica. Esperaba una victoria, pero no el 7-0 . En España todos dicen que somos campeones del mundo porque jugamos ese buen partido (risas). España tiene que mantener la calma, es un torneo largo. Pero cuando llega un resultado así, la euforia es grande”, comentó el ex jugador de la Selección Española.





