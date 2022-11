Este lunes, la Selección de Francia recibió una noticia inesperada en referencia al estado de Presnel Kimpembe, quien se perderá el Mundial de Qatar 2022 tras no superar su lesión. Sin embargo, no todas las novedades en la concentración de ‘Les Blues’ son malas, puesto que también se pudo conocer que Karim Benzema, delantero y capitán del equipo galo, ya está de vuelta. Y es que el ‘Gato’ se sumó a la concentración de su selección luego de que se perdiera los últimos encuentros con Real Madrid.

En el inicio de esta semana, el actual Balón de Oro llegó a la residencia de Fontainebleu, lugar donde concentra el combinado francés de cara a su participación en la Copa del Mundo. Se espera que el delantero ya esté recuperado para liderar a su país en la cita mundialista.

Como se recuerda, la Selección de Francia integra el Grupo D de la Copa del Mundo, junto a Australia, rival con el que debutará el próximo 22 de noviembre a las 2:00 p.m. (hora peruana). Los otros elencos que forman parte del cuarteto son Dinamarca y Túnez.

Asimismo, a su llegada a la concentración, Benzema se pudo reecontrar con sus también compañeros ‘merengues’ Camavinga y Tchouaméni, quienes forman parte de la lista de 26 jugadores convocados por Dider Deschamps.

Así quedó la lista de Francia para el Mundial Qatar 2022

Porteros: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes)

Defensas: Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Disasi (Mónaco), Konaté (Liverpool), Koundé (FC Barcelona), Pavard (Bayern Munich) ), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Munich), Varane (Manchester United).

Centrocampistas: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Mónaco), Guendouzi (OM), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Veretout (OM).

Delanteros: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Munich), Dembélé (FC Barcelona), Giroud (AC Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Mbappé (PSG), Nkunku (Leipzig) y Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





