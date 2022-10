Quedan alrededor de tres semanas para que comience el Mundial Qatar 2022 y la lista de lesionados sigue aumentando. Esta vez la Selección de España fue la afectada y Luis Enrique tendrá un dolor de cabeza para definir su lista final: Álvaro Morata se lesionó en el Cádiz vs. Atlético de Madrid y no completó el partido.

Corrían los primeros diez minutos en el estadio Ramón de Carranza y todos las cámaras apuntaron al delantero del ‘Colchonero’. Después de un leve choque con ‘Momo’ Mbaye dentro del área local, se detuvo intempestivamente y terminó tendido en el campo de juego. Rápidamente pidió apoyo médico y la imagen fue clara: no podía continuar y las manos sobre su rostro no dejaban buenas señales.

Diego Pablo Simeone no lo dudó y envió a Matheus Cunha en su lugar. Si bien por ahora no hay un parte médico del Atlético de Madrid, los gestos de Morata evidenciaban un fuerte dolor y el panorama no es el de los mejores. Seguramente en las próximas horas conoceremos si el ariete podrá estar o no en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Aunque sigue siendo muy resistido para algunos, el exdelantero de la Juventus es muy importante para Luis Enrique. El director técnico de la ‘Roja’ lo ha utilizado en muchos partidos claves y era un hecho de que iba ha recibir su respaldo para la justa mundialista que arranca en noviembre.

De confinarse el peor escenario para Álvaro Morata, el exestratega del Barcelona tendrá que decidir entre Abel Ruiz, Rodrigo Moreno, Gerard Moreno, Borja Iglesias, Marco Asensio, Nico Williams, Yéremy Pino, Ferran Torres, Dani Olmo, Iago Aspas, Ansu Fati y Mikel Oyarzabal.

En total fueron cincuenta y cinco los jugadores convocados en la prelista de la Selección de España para la Copa del Mundo. De esta, solo viajarán veintiséis. Con Morata o sin él, no cabe dudas de que el cuadro ibérico tiene uno de los planteles más completos y se perfila como uno de los favoritos.

Álvaro Morata podría perderse el Mundial Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

Prelista de la Selección de España para Qatar 2022:

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Kepa Arrizabalaga.

Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Kepa Arrizabalaga. Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Jesús Navas, Pau Torres, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Íñigo Martínez, Aymeric Laporte, Eric García, Jordi Alba, José Luis Gayá, Alex Moreno, Alejandro Balde, Marcos Alonso y Sergio Ramos.

Dani Carvajal, César Azpilicueta, Jesús Navas, Pau Torres, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Íñigo Martínez, Aymeric Laporte, Eric García, Jordi Alba, José Luis Gayá, Alex Moreno, Alejandro Balde, Marcos Alonso y Sergio Ramos. Mediocampistas: Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri, Koke, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pablo Sarabia, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Brais Méndez, Mikel Merino y Sergio Canales.

Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri, Koke, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pablo Sarabia, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Brais Méndez, Mikel Merino y Sergio Canales. Delanteros: Abel Ruiz, Rodrigo Moreno, Gerard Moreno, Borja Iglesias, Marco Asensio, Nico Williams, Álvaro Morata, Yéremy Pino, Ferran Torres, Dani Olmo, Iago Aspas, Ansu Fati y Mikel Oyarzabal.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Los futbolistas están propensos a muchos problemas, pero el lidiar con las lesiones es algo que no asimilar de la mejor manera. A puertas del Mundial, descubre los posibles ausentes a Qatar 2022.