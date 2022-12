Croacia vs. Marruecos juegan hoy (EN VIVO | EN DIRECTO) por el tercer lugar del Mundial Qatar 2022. El choque se disputará este sábado 17 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio International Jalifa en el país asiático. No te pierdas el minuto a minuto en Depor. Tras una excelente campaña, ambos cayeron en semifinales contra Argentina y Francia, respectivamente. Sin embargo, irán con todo para quedarse con el tercer lugar. La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV Sports, Latina, DTV GO, TV Pública, TUDN, TV Azteca.

El combinado croata ha sido uno de los equipos más sólidos del Mundial mostrando gran fortaleza defensiva bajo la capitanía de Luka Modric. Pasando de un inicio con empate ante un rival que reencontrará este sábado, el único partido más ofensivo del equipo se vio ante Canadá en la segunda fecha de la fase de grupos, en la que goleó por 4-1. El pase a octavos selló con un difícil empate sin goles ante el seleccionado belga.

Posteriormente, se midieron ante Japón donde sufrieron por 120 minutos y una ronda de penales con Livakovic de figura. Con esto logró avanzar hacia los cuartos de final donde logró derribar a los brasileños, que llegaban como uno de los absolutos favoritos de la competencia.

Cuando parecía que el elenco de los Balcanes alcanzaría la gloria, el enfrentamiento ante la selección de Argentina acabó con el sueño croata de llegar a otra final de mundo para pelear por el trofeo que se les escapó hace 4 años, y solo le quedará un último partido para buscar el tercer puesto de consuelo.





¿A qué hora juegan Croacia vs. Marruecos en el Mundial Qatar 2022?





México – 9:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Chile – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 4:00 p.m.

Marcando historia en Qatar 2022, Marruecos disputará su último partido quedando como la mejor selección africana en la historia de la Copa del Mundo. Arrancando con un empate sin goles ante los croatas, el potencial de los campeones africanos comenzaba a llamar la atención. A esto le seguiría una sólida victoria sobre Bélgica por un cómodo 2-0, avivando la esperanza de los marroquís de superar la fase de grupos.

Los Leones de Atlas se elevaron al liderazgo del grupo con la victoria por 2-1 sobre los canadienses en la 3° ronda de la fase de grupos, preparándose para enfrentar a una selección española que obtuvo la victoria más alta de toda la competencia. Sin embargo, el equipo de Walid Regragui terminó por alzarse a la gloria con una victoria por 3-0 en la ronda de penales.

Croacia vs. Marruecos: canales de transmisión





México – Sky, TUDN, Canal 5, Las Estrella y Azteca 7

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – Teleamazonas y DirecTV Sports

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV y Red Uno

Argentina – TV Pública, DeporTV, TeleCentro y DirecTV Sports

Chile – DirecTV Sports

Paraguay – Tigo Sports, SNT, Canal Trece y Telefuturo

Uruguay – AntelTV, Montecable HD 1, TCC y DirecTV Sports

Brasil – SporTV y Globo

El equipo, que ya estaba marcando historia para su nación al llegar a cuartos de final por primera vez, se mostró brillante ante la selección portuguesa, que con el legendario Cristiano Ronaldo entres sus filas llegaba como favorito, pero el equipo lograría irse con el 1-0 marcado antes del descanso.

Como era de esperarse en una semifinal, encontraría al rival más difícil que podría cruzarse, enfrentándose a Francia, que viene fuerte defender su título, que le pondría fin a su avance histórico en la competencia con un 2-0 tras obligar un juego poco característico del conjunto africano, que hizo un gran trabajo conteniendo lo que podría haber terminado en goleada.





