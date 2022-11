Lionel Messi se convirtió en la figura del triunfo (2-0) de Argentina sobre México al abrir el marcador y luego, brindar el pase previa para el golazo de Enzo Fernández por el grupo C del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el capitán de la ‘Albiceleste’ se ha convertido en viral debido a un polémico video que circula en las redes sociales.

Mediante Instagram, Nicolás Otamendi transmitió en vivo las celebraciones del cuadro sudamericano en los vestuarios del Estadio Lusail. El video muestra a los jugadores y el técnico Lionel Scaloni estaban cantando y saltando, mientras que la ‘Pulga’ aparece sentado. El ‘10′ se cambiaba y, al quitarse la zapatilla, supuestamente pisa la camiseta del elenco azteca.

Unos usuarios. entre ellos ‘Canelo’ Álvarez, acusaron a Messi de patear la camiseta de México durante las celebraciones de Argentina en el vestuario, mientras que otros lo defendieron y señalaron que no se percató. (Video: IG Nicolás Otamendi).

La acción generó la indignación por parte de un grupo de usuarios en Twitter quienes consideraron una falta de respeto lo que hizo el futbolista. Incluso, ‘Canelo’ Álvarez expresó su molestia y, en una publicación, le envió un mensaje a la ‘Pulga’.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre (...) Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su ma*** que hizo”, se lee en los tuits del boxeador.

'Canelo' Álvarez envió un mensaje a Lionel Messi.

Por otra parte, otro grupo de internautas, salieron en defensa de la ‘Pulga’. Ellos señalaron que el capitán de la ‘Albiceleste’ no se percató que la camiseta mexicana estaba en el suelo y, de casualidad, lo tocó cuando se cambiaba los chimpunes.

“¡Qué exagerados! Buscan solo la polémica”, “Accidentalmente toca la playera”, “Están sacando de contexto el video”, “No creo que haya faltado el respeto” o “Él no se percató que la camiseta estaba en el suelo”, fueron algunos de los comentarios.

Los usuarios defendieron a Lionel Messi.





