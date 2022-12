Wout Weghorst, futbolista de Países Bajos, es el que sintió toda la furia de Lionel Messi. “Qué miras, bobo. Anda para allá”, le dijo el capitán de Argentina al adversario en la zona de los vestuarios. Luego del comentado incidente, el europeo atendió a los medios de comunicación para brindar su versión.

El delantero tuvo un rol clave en el partido de los cuartos de final. En el minuto 78, Louis Van Gaal le dio las últimas instrucciones para que reemplace a Memphis Depay. Entonces, a los 83′, el ‘9′ colocó el descuento para que la situación se torne dramática. Y hubo más para él, pues fue el autor de la conquista agónica que provocó el alargue y posterior definición por penales, fase en la que también celebró desde los doce pasos.

Aunque desde que entró en acción en el estadio Icónico de Lusail, el neerlandés también tuvo otro papel encargado y fue el de encender la mecha de los argentinos. De hecho, Leo Messi se manifestó al respecto tras el compromiso: “El 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas… Me parece que eso no es parte del fútbol”, dijo el crack en TyC Sports.

¿Qué dijo Weghorst sobre Lionel Messi?

A juzgar por las palabras del delantero de la selección argentina, la tensión entre él y el goleador de Países Bajos estaba alta. De ahí se puede explicar lo acontecido en los vestuarios. El artillero de Besiktas fue en busca del referente sudamericano y se produjo lo mencionado antes con la frase que se viralizó en Internet.

Más tarde, Weghorst declaró para la prensa y le consultaron por aquel episodio. El futbolista de la ‘Oranje’ aclaró que tuvo buenas intenciones para con Messi: “Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, expresó.

Entonces, por el “qué miras, bobo”, el centrodelantero de Países Bajos sintió desilusión por la figura del astro de la Albiceleste, pues no esperó una reacción así. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Estoy realmente decepcionado”, sentenció.





