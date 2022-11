Christophe Galtier ha vuelto a demostrar este sábado que es un entrenador muy estricto y con pocas contemplaciones. Y es que en rueda de prensa, el técnico del Paris Saint-Germain ha dejado en claro que esté pensando a hacer descansar a los jugadores mundialistas del PSG ante la cercanía del inicio de Qatar 2022. Durante la semana, en Francia se especuló que Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, entre otros, podrían no estar este domingo ante el Auxerre para que no corran riesgo de lesionarse. Sin embargo, el estratega francés ha descartado la posibilidad.

Ante los medios, Galtier explicó que cuenta con todas sus estrellas para el partido en el Parque de los Príncipes, el último antes del parón de la Ligue 1 por el Mundial de Qatar. Asimismo, reveló que ninguno de sus jugadores le ha pedido saltarse este encuentro. Ni el propio Lionel Messi.

“No va a descansar nadie, no le voy a dar descanso a nadie. ¿Lo repito?”, dijo el entrenador del PSG en conferencia de prensa. “Todos están disponibles. Ninguno de mis jugadores me ha dicho directa o indirectamente que no quiere jugar”, añadió el estratega galo.





El caso de Lionel Messi





El capitán de la Albiceleste sufrió una inflamación del tendón de Aquiles. Esta dolencia hizo que se pierda el encuentro frente al Lorient (victoria 1-2) el pasado domingo. Fue el segundo partido, además de otro por lesión contra el Stade Reims, en el que la ‘Pulga’ no estuvo con su equipo esta temporada.

Hay algunos rumores que circulan por algunos medios ingleses y franceses, de que la selección de Argentina habría pedido a algunos equipos que no pongan a sus futbolistas este fin de semana, por precaución y evitar lesiones para la cita mundialista. Pero con Messi no va a pasar. Juega.

De esta forma, el PSG aplaude la decisión de Leo Messi de querer estar presente hasta el último partido con su equipo, un compromiso que celebran también los fans que acudirán en masa este domingo al Parque de los Príncipes para presenciar en vivo el duelo contra el Auxerre.





