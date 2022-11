Solo quedan tres días para el debut de la Selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022 y Lionel Messi no entrenó junto a sus compañeros. Por segundo día consecutivo, se pudo ver marginado del grupo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, las noticias informan que el capitán de la ‘albiceleste’ no es duda para el primer partido frente a Arabia Saudita.

Scaloni dirigió una práctica por tercera vez en las instalaciones de la Universidad de Qatar. Aquí se encuentra su lugar de operaciones de operaciones junto al comando técnico. Para esta ocasión, también se incorporó a Ángel Correa y Thiago Almada quienes se sumaron a última hora.

Son 23 los jugadores que se desplegaron por el terreno de juego tras la ausencia de Lisandro Martínez y Ezequiel Palacios quienes se quedaron al interior de las instalaciones. A ellos se les sumó Lionel Messi irrumpiendo en el césped cuando el resto del plantel ya venía ejercitándose.

Entró al campo Messi y se trasladó a otro lado acompañado por Daniel Martínez, médico de la Selección Argentina. Inició su trabajo, específico. Nada que ver con el realizado por el resto. Labores de estiramiento y trote, sobre todo, en los 15 minutos que el entrenamiento fue abierto.

Este es el segundo día consecutivo en el que Messi no está presente y no hay un informe claro de lo que pasa porque solo se habla de una leve sobrecarga desde el encuentro de preparación ante Emiratos Árabes.





Rivales y fixture de Argentina en el Mundial

La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi y campeona mundial en 1978 y 1986, hará su debut en el Grupo C de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre. Sus siguientes rivales serán México (sábado 26 de noviembre) y Polonia (miércoles 30 de noviembre).





Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





