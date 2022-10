La Selección de Argentina se prepara para el Mundial Qatar 2022, en lo que también podría ser la última presencia de Lionel Messi, quien ya cuenta con 35 años de edad. La ‘Albiceleste’ parte como uno de los favoritos y esto fue reconocido por Lisandro Martínez, quien destacó el liderazgo del ‘30′ de PSG y también mostró cierta preocupación por las lesiones de Ángel Di María y Paulo Dybala.

“Cómo va a ser el último Mundial está loco. No lo vamos a dejar que sea el último. Sin duda que va a ser muy especial. Yo creo que Leo se está preparando muy bien. Lo veo muy feliz, lo veo que disfruta. Me pone muy feliz por él y nosotros sin duda que vamos a ir a la guerra por él”, afirmó en declaraciones para Star Plus.

Respecto a los lesionados, el defensa de Manchester United dijo que espera la pronta recuperación de sus compañeros, dejando claro que estas lesiones son parte de la carrera futbolística y tienen que sobrellevarlo de la mejor manera para poder reponerse.

“La verdad que me siento un poco angustiado por Di María y Dybala. Son jugadores profesionales que siempre dan lo mejor de ellos en el fútbol, pero sé que se van a recuperar muy rápido. Somos profesionales y eso hace que la recuperación sea rápida. Es inevitable no pensar en lesiones porque es parte del fútbol. También hay que enfocarse en lo bueno. Eso va a hacer que las lesiones sean menos”, mencionó.

¿Argentina es candidato en el Mundial Qatar 2022?

Como cualquier futbolista que representa a su país, Martínez enfatizó en la candidatura de Argentina como campeón del mundo. Sin embargo, también mencionó quienes más están en esta “lista”. Asimismo, resaltó que Qatar 2022 será su primera experiencia con Argentina.

“Hay muchos candidatos. Muchas selecciones vienen trabajando muy bien tanto como nuestra selección como Brasil o Francia, Alemania. Siempre son selecciones que trabajan y tienen un proyecto muy interesante. España también juega muy bien. En un Mundial puedes tener favoritos, pero tuviste una mala noche y quedas afuera. Tenemos que ir partido a partido”, aseguró el popular ‘Licha’.

Los partidos de Argentina en Qatar 2022

22 de noviembre, Argentina vs. Arabia Saudita

26 de noviembre, Argentina vs. México

30 de noviembre, Argentina vs. Polonia





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.