Marruecos es la revelación del Mundial Qatar 2022 y está a un paso de escribir una de las historias más hermosas de este deporte: ser la primera selección africana que llega a una final de Copa del Mundo. Si el día de hoy el fútbol que están desplegando los marroquíes es una sorpresa, esto no lo fue para Carlos Salvador Bilardo hace unos años.

Así es, el ‘Doctor’, con la sabiduría de los años y esa visión que le da la experiencia, predijo que el fútbol de Marruecos iba a sorprender al mundo, pues consideraba que ahí estaba el futuro de este deporte. Tiempo después, ya en el 2022, este deporte le da la razón al extécnico de Argentina.

Esto sucedió en el programa ‘Sábado Bus’ de la televisión argentina, que era conducido por Nicolás Repetto. Aquel 22 de julio del 2000, fecha en al que fueron emitidas las declaraciones de Bilardo, este argumentó porqué creía que el fútbol africano iba a sorprender al mundo años más tarde.

“Creo que el futuro está allá, lo dije en el 75′ cuando fuimos a jugar una Copa Mohamed a Marruecos y dije ‘acá está el futuro del fútbol’. No está en Europa ni en Sudamérica”, dijo el técnico que sacó campeón del mundo a la ‘Albiceleste’ en el Mundial México 1986.

Marruecos la sorpresa del mundial?

Para todos, menos para el Doc... pic.twitter.com/dyjVjsWDjc — Bilardo Eterno (@BilardoEterno) December 11, 2022

Para Carlos Salvador Bilardo, la explicación nacía en el hecho de que varios países del continente africano se sigue jugando al fútbol en las calles, en los barrios, con los amigos. Algo que, según su visión, no sucede con tanta frecuencia en Argentina o en los principales países de Europa, tal como sí se hacía en décadas pasadas.

“La gente todavía juega. Acá recorrés Capital Federal y no se juega. Recorrés Europa y no se juega. En Italia, en Roma, Milan o Firenze, no se juega. En Alemania, en Munich o en Colonia, no se juega. No hay lugar. Y en África juegan en todos lados. Tienen países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos y Túnez, que juegan y tienen técnica”, puntualizó.

Marruecos quiere hacer historia eliminando a Francia

Ya instalados en semifinales, Marruecos tendrá que bregar duro para quitarse de encima a Francia. El cuadro africano ha sido la revelación de esta Copa del Mundo y, después de haber dejado en el camino a Portugal, están dispuestos a todo.

El elenco dirigido por Walid Regragui se ha caracterizado por plantear un bloque medio/bajo y, además de su sólida defensa, tienen en Bono a su máxima figura. De esta manera, encabezados por Mbappé, el ‘Gallito’ buscará meterse a la gran final para seguir soñando con su tercer título mundial.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.