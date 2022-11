Marruecos vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV Sports, Latina, Fútbol Libre y TyC Sports se miden por la fecha 1 del Grupo F del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este miércoles 23 de noviembre desde las 5:00 a.m. en el estadio Al Bayt, bajo la dirección del árbitro argentino Fernando Rapallini. El elenco marroquí tendrá una dura contienda, pues enfrente no estará cualquier rival, sino el vigente subcampeón. Si bien la generación que quedó segunda en Rusia 2018 ya es muy mayor, Zlatko Dalić los ha potenciado con jóvenes valores y ahora quieren llegar lejos en Qatar 2022. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

Marruecos vs. Croacia: posibles alineaciones

Marruecos: Bono; Hakimi, Dari, Saiss y Mazraoui; Ounahi, Amrabat y Amallah; Boufal, Ziyech y En-Nesyri.

Croacia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol y Sosa; Modric, Brozovic y Kovacic; Pasalic, Perisic y Kramaric.





