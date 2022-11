A poco más de una semana para el inicio del Mundial Qatar 2022, las selecciones continúan anunciando sus listas definitivas de convocados. Este viernes ha sido el turno de Países Bajos. A través de su entrenador, Louis van Gaal, el cuadro europeo ha revelado los nombres de los 26 jugadores que viajarán a Medio Oriente. La gran novedad es Xavi Simons, que nunca antes había formado parte de la selección de los ‘Orange’. A pesar de que decepcionó en el PSG y por eso terminó en PSV, el joven futbolista entró en consideración para el técnico.

En esa línea, Louis van Gaal defendió este viernes la elección del centrocampista, de quien aseguró que ya “ha jugado una serie de partidos en la competición neerlandesa”, y lamentó que Jasper Cillessen (NEC Nimega) “no está en forma” para el Mundial.

En una rueda de prensa en Zeist, en la provincia de Utrecht, Van Gaal explicó que Simons “ha despuntado y ha jugado una serie de partidos en la competición neerlandesa, y (Andries) Noppert (SC Heerenveen) es un portero que está en forma, sin experiencia en un Mundial”.

Xavi Simons fue formado en Barcelona. (Getty Images)

El propio Simons no tardó en reaccionar a esta noticia, que celebró en un tuit. “No hay palabras para describir cómo me siento. Un sueño hecho realidad”, escribió en un mensaje que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Por otro lado, Van Gaal aseguró que dejó fuera de la lista a Cillessen, entre otras cosas, porque considera que no está en forma para el Mundial de Qatar y subrayó que también es importante para el seleccionador nacional que sus jugadores piensen en los intereses del equipo en su conjunto.

“No siempre se elige a los mejores jugadores, sino también a los mejores jugadores en equipo. Tenemos que estar juntos durante cinco semanas”, subrayó.

Antes de la rueda de prensa, Van Gaal reveló su selección en una publicación en las redes sociales, durante la cual leyó el nombre de cada jugador de un libro mientras sonaba música. Siete de los 26 integrantes de la plantilla juegan en el Ajax, tres en el PSV, uno en el Feyenoord y uno en el Heerenveen. El resto juega en equipos extranjeros.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR