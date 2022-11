El Mundial de Qatar 2022 está a pocos días de iniciar y todavía la elección del país árabe como sede sigue generando polémica. Y es que a nadie se le escapa que la candidatura de la nación de Medio Oriente estuvo lleno de irregularidades y que, luego de la construcción de los estadios, hubo una gran cantidad de víctimas mortales al no ser respetados los derechos humanos. Ante ello, son varias las figuras públicas que han salido al frente para mostrar su disconformidad por esta organización; entre ellas, Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.

Muchas son las críticas que se ha llevado la elección de Qatar para esta cita mundialista. De hecho, diez federaciones europeas no han tardado en mostrar su rechazo ante la falta de trasparencia por los derechos de los trabajadores. Sumado a ello, Blatter aseguró que el certamen no se tendría que disputar en dicha locación y que Estados Unidos tenía que haber sido elegida como sede para este 2022.

“La elección de Qatar fue un error y asumo mi responsabilidad porque yo era el presidente de la FIFA en aquel momento”, mencionó el exmandatario de la FIFA en una entrevista para el portal suizo Tages-Anzeiger. “Qatar es un país pequeño. El fútbol y los Mundiales son para países grandes”.

Blatter también repartió responsabilidad de su “error” en la elección junto a Michel Platini: “Una semana antes del congreso de la FIFA de 2010, Michel (Platini) me llamó para contarme que nuestro plan (pensaban darle el Mundial a Estados Unidos) no iba a funcionar. Acababa de ser invitado por el presidente francés Sarkozy, que a su vez había mantenido varios encuentros con el príncipe heredero de Qatar”.

Asimismo, sostuvo: “Los votos de Platini fueron decisivos para la adjudicación de Qatar, es la verdad. Y por supuesto que había una cuestión de dinero de por medio. Seis meses después de aquellas reuniones, Qatar compró aviones de combate a los franceses por un valor de 14.600 millones de dólares”.

En otro pasaje de la entrevista, Blatter reconoció su mala relación con el actual presdiente de la FIFA, Gianni Infantino, de quien dijo no entender “que viva actualmente en Qatar”. “No puede ser al mismo tiempo el director local de la organización”, apuntó.

Finalmente, a pesar de las críticas a Qatar 2022, manifestó su satifacción por el hecho de que no hubo boicots de futbolistas al Mundial en el país árabe. “Con el primer pitido del árbitro, ya no hablaremos de todos estos problemas, sólo de deporte”, concluyó.

¿Cuándo empieza el Mundial Qatar 2022?

La vigésimo segunda edición de la Copa del Mundo comenzará este domingo 20 de noviembre. El partido inaugural lo jugarán Qatar y Ecuador en el Estadio Al Khor, desde las 11:00 a.m. (hora peruana y ecuatoriana). DirecTV Sports y El Canal del Fútbol transmitirán el cotejo.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





