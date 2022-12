Tras el anuncio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la dimisión de Luis Enrique como DT de la Selección Mayor, el estratega se pronunció a través de redes sociales manifestando su agradecimiento a quienes lo eligieron en el cargo y también dejó un mensaje al nuevo proceso que tendrá a Luis de la Fuente en el cargo de ‘La Roja’.

“En mi nombre y el de todos los que formamos el staff: Todos empezamos hace ya 4 años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar super agradecido a quiénes me ficharon dos veces (presidente deportivo Rubiales y director deportivo Molina). A todos los empleadores RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo. Como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más”, publicó en Twitter.

“También a los auxiliares (doctores, fisios, utileros, seguridad, los de audiovisuales, los de viajes con Limones al frente, la team manager Nuria y las nutricionistas, etc...) que trabajan incansablemente para ayudar a los jugadores y al staff en todo lo que necesitamos. Ha sido muy especial formar parte de esto”, agregó el ex DT de España.

Luis Enrique debutó de manera oficial el 08 de septiembre de 2018. Además, esto fue con un triunfo sobre Inglaterra en la primera jornada de la novedosa Liga de Naciones.

En total, ha sumado 48 encuentros dirigidos y un resultado de 27 victorias, 14 empates y siete derrotas. Además, deja dos clasificaciones para la ‘Final Four’ de la Liga de las Naciones, una clasificación para el Mundial, semifinales de Eurocopa y octavos de final de una Copa del Mundo.

El mensaje a la afición

Conectado en el presente Mundial a través de la red social Twitch, pudo mejorar su comunicación con el público y también con la prensa. Es así que Luis Enrique mandó un mensaje a la afición de cara al nuevo proceso a cargo de Luis de la Fuente en ‘La Roja’.

“Por último, pero no menos importantes, a la afición que de manera especialmente nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados. Toca despedirse y, en estos casos, una pequeña reflexión... lo que necesita la selección ES APOYO en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. ¡Vamos España! Hasta siempre”, finalizó.





