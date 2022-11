Está viviendo su sueño y con objetivos cada vez más grandes. Pedri apareció en la lista de convocados de la Selección de España para el Mundial de Qatar 2022 y ahora el futbolista del Barcelona, con solo 19 años de edad, se animó a dar favoritos y destacar a Lionel Messi junto a Argentina.

Pedri fue consultado, en declaraciones a Marca, por la posibilidad que tiene España de ganar la Copa del Mundo: “Es difícil decir esto antes de empezar, te tienes que ver en la situación. Tenemos una buena selección y hay que ir a por ello”.

Respecto a sus favoritos, Pedri destacó que “Brasil y Argentina son dos equipos espectaculares”. Además, considera que Messi se merecía un Mundial y que “ojalá que lo ganemos nosotros, pero si no lo gana España, que lo gane él con Argentina”.

¿Con qué selecciones quiere jugar? Pedri sostuvo que su sueño es estar en “la final. Un partido contra Argentina por Leo o contra Holanda por Frenkie me gustaría”.

Por otro lado, el futbolista clave del Barcelona sostuvo que le gustaría llevarse la camiseta de Neymar en el Mundial, mientras que observa videos de futbolistas que tienen su posición como Kevin de Bruyne.

Respecto a su edad y su presencia en el Mundial 2022, Pedri sostuvo que “creo que si estoy aquí es porque estoy preparado y porque el míster me ha dado la oportunidad y la confianza. No creo que me hayan faltado etapas”. “Ya vimos en la Eurocopa que llegamos muy lejos por ser un gran equipo”, acotó el jugador de la ‘Roja’.