Al mando de Lionel Scaloni, la Selección de Argentina viene afinando los últimos detalles para su participación en el Mundial, torneo que iniciará el próximo 20 de noviembre. De hecho, en las últimas horas llegaron los primeros cargamentos a la Universidad de Qatar, sede donde se alojarán, con indumentaria de la ‘Albiceleste’ y con algunos productos particulares, como caramelos, dulces, yerba mate y carne argentina. Sin embargo, la AFA es consciente de que deberán respetar una curiosa cláusula tras abandonar las instalaciones.

El búnker donde estará el combinado sudamericano está exenta de pedidos particulares, con el objetivo de brindarle una mayor comodida a los jugadores. Así, el equipo de Lionel Messi pasará sus días en la Universidad de Qatar, un predio de más de 8 kilómetros cuadrados y que cuenta con múltiples líneas de colectivo y metro.

Eso sí, hay un dato que no ha pasado desapercibido. Y es que a 20 metros del predio, existen unas impecables canchas de fútbol donde la ‘Albiceleste’ entrenará día a día. Además, la AFA solicitó una serie de reformas en el predio, como la creación de un espacio con parrilla, la cual estará destinado a las cenas y almuerzos de los futbolistas, donde también recibirán a sus familias y allegados en días permitidos.

Argentina también pidió la creación de lugares especiales para el lavado y planchado de indumentaria. Del mismo modo, entre los pedidos de la ‘Scaloneta’ también se encuentra la posibilidad de sumar televisores en las habitaciones y que se reemplacen las camas, porque estas eran pequeñas y ninguna superaba el metro ochenta de largo.

La insólita cláusula que puso Qatar

Si bien las reformas se dan con la finalidad de que la estadía sea la mejor, estas tienen fecha de vencimiento. Qatar, organizador del Mundial, puso una particupar cláusula en el contrato, solicitando que el predio quede exactamente igual que como se encontró antes de modificarse.

Por ello, en la AFA decidieron no comprar los elementos que entrarán en juego con estas solicitudes y optaron por alquilarlos. Asimismo, las camas más pequeñas que resultaron ser reemplazadas no se terminaron descartando: por el contrario, se encuentran en un depósito para volver a su lugar cuando Messi y compañía retornen a Sudamérica.

¿Cuál es el fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

La selección de Argentina debutará en el grupo C frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre. Luego de cuatro días, chocará frente a México y finalizará el 30 frente a Polonia. La ultima vez que la ‘Albiceleste’ se llevó la Copa del Mundo fue en 1986.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





