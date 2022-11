Noticia que disgusta a muchos. En el Mundial 2022 ha quedado prohibida la venta de cerveza en los estadios y en el perímetro alrededor de estos y solo permitirá la venta de alcohol en las ‘fan zones’ y los puntos con licencia, como determinados hoteles. La FIFA había acordado con Qatar, país que no permite la venta libre de alcohol, que en los estadios también se podría beber cerveza, decisión que ha sido revocada a apenas dos días de que comience la Copa del Mundo 2022.

“Después de conversaciones con el país anfitrión y la FIFA se ha tomado la decisión de que solo se vendan bebidas alcohólicas en las ‘fan zones’ y los puntos habilitados y con licencia para ello, y no en el perímetro de los estadios”, dijo la FIFA en un comunicado.

Queda por ver cómo se resiente el patrocinio que la Copa del Mundo tenía con Budweiser, distribuidor oficial de cerveza durante el torneo y que ahora solo podrá vender su versión sin alcohol en los estadios. La respuesta, hasta el momento, de Budweiser, ha sido publicar un tweet con el siguiente mensaje: “Bueno, esto es incómodo”.

Qatar es un país en el que el consumo de alcohol está muy restringido y apenas se puede consumir en algunos hoteles de Doha. Durante la disputa de la Copa del Mundo esta normativa se ha relajado, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados, además de precios elevados, con un litro de cerveza por encima de los 13 euros y una copa de wiski más allá de los 40 euros.

Para poder hacer frente al torneo, en los hoteles, ‘fan zones’ y estadios se han habilitado ‘horas felices’ y se ha permitido la venta de alcohol, aunque con restricciones, para que la gente no pueda comprar más de dos cervezas al mismo tiempo.

El consumo de alcohol es una de las interrogantes más grandes que se generaron por los fanáticos previo a la Copa del Mundo en el país anfitrión.





Calendario del Mundial de Qatar 2022





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





