Han pasado más de veinticuatro horas desde que Brasil quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 a manos de Croacia, pero las repercusiones de dicho encuentro siguen dando de que hablar. Luego de que Neymar dejara un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, esto generó múltiples respuestas, entre ellas, la de un amigo y excompañero: Luis Suárez.

El delantero de la ‘Canarinha’ evidenció estar profundamente sentido por quedar fuera de la Copa del Mundo, lo cual se pudo comprobar en las imágenes en las que se le vio llorando sin consuelo. Esto, sumado a la conmovedora publicación en sus redes sociales.

“Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía (...)”, fueron las principales palabras de ‘Ney’.

Al ver esto, Luis Suárez, con quien compartió tres temporadas en el FC Barcelona, no dudó en dejarle su mensaje de respaldo. “Mucha fuerza, hermano, y arriba. Muchas veces nos caemos, pero tenemos las fuerzas para seguir adelante porque luchamos mucho para poder triunfar en este hermoso deporte. Seguí fuerte, hermanito”, le escribió el ‘Pistolero’.

Con 30 años a cuestas, se especula que este podría ser el último Mundial de Neymar. El astro brasileño ha disputado las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, en todas ellas les fue esquivo el título que tanto viene soñando.

Si bien tiene la edad para disputar –por lo menos– una justa mundialista más, este trágico desenlace de Brasil en territorio qatarí podría trastocar sus ganas de seguir defendiendo los colores de la ‘Canarinha’. Veremos qué decide el delantero del PSG, pues aún tiene las Eliminatorias para el Mundial 2026 y la Copa América 2024 por delante.





