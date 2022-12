El recuerdo de Ángel Di María en Manchester United no es el mejor y declaraciones del ‘Fideo’ sobre Louis Van Gaal señalaron que no vivió su mejor época. Ahora, el DT se encargó de responder a esta mención en la previa del choque Países Bajos y Argentina en el Mundial Qatar 2022. Asimismo, a su lado estuvo Memphis Depay quien pasó por la misma situación.

“Di María es un muy buen jugador de fútbol. Cuando jugaba en Manchester United tenía muchos problemas personales que afectaron a su nivel. Que me haya tildado como el peor DT de su historia no me gusta y es un tanto triste. Una lástima”, aseguró el DT en conferencia de prensa previa al Argentina vs. Países Bajos.

Uno de sus dirigidos en aquel equipo también fue Memphis Depay. El jugador neerlandés no tuvo éxito en Manchester United, pero es parte crucial de Países Bajos. Para poder ‘calmar el ambiente’, recordó su paso por el club ‘red devil’ y cómo era su relación con él.

“Aquí tengo alguien al lado, a Memphis, al que le sucedió algo similar. También jugaba para Manchester United y ahora nos besamos de lo que nos queremos, nos besamos en la boca...”, dijo el DT de la Selección de Países Bajos entre risas sobre el futbolista que dirige.





¿Qué dijo Di María sobre Louis Van Gaal?

En el 2014, el Manchester United anunció el sorprendente fichaje del argentino, procedente del Real Madrid. El ‘fideo’ llegó como una estrella a Inglaterra y todo hizo pensar que la rompería en la Premier League. Sin embargo, no fue así. A pesar que firmó un contrato de cinco años, apenas estuvo una temporada por su mala relación con Louis van Gaal.

Al punto que después de irse del United, Di María tuvo una entrevista con el medio argentino ‘TyC Sports’ y criticó esa etapa de su carrera: “Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera. Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases mal colocados. Me desplazó de un día para otro, no le gustaba que los jugadores fueran más que él”, comentó en ese entonces el extremo de la Albiceleste.





¿Cuándo juega Argentina vs. Países Bajos?

El partido Argentina vs. Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, se disputará este viernes 9 de diciembre, desde las 2:00 p. m. (hora peruana), en el Lusail Iconic Stadium. Los neerlandeses vienen de vencer 3-1 a Estados Unidos; mientras que la ‘Albiceleste’ derrotó 2-1 a Australia.





