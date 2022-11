Muchos jugadores esperan este momento y ahora Pedri será parte de vivir la experiencia de disputar el primer Mundial de fútbol de su carrera profesional. Con 19 años de edad, ya es una de las joyas de la Selección de España y Barcelona. Cabe resaltar que ya tuvo la oportunidad de disputar la Eurocopa 2021 y los Juegos Olímpicos. Ante esto, señaló no tener nervios por todo lo que se viene.

“Casi nunca me pongo nervioso. Cuando entro al campo, quiero disfrutar, como lo he hecho desde niño. Soy tranquilo, pero también me gusta competir y ganar”, explicó sobre su forma de ser y cómo se desenvuelve cuando se encuentra en el campo de juego.

Lejos de ser embargado por la emoción, el joven español vive un presente positivo y a nivel anímico esto también se ve reflejado con madurez. El reto de disputar su primera Copa del Mundo es una clara tarea por resolver, pero no se desespera por vivir este momento.

“La alegría trae alegría”, dijo Pedri, que está “orgulloso de encarnar el estilo de juego y de vida” de su “isla”. “En el campo, soy así. Siempre estoy un poco relajado, como en la vida cotidiana”, añadió con más detalles de su accionar y la tranquilidad con la que llega a este Mundial.





La visión para este Mundial

Pedri también ha sido consultado por Mundo Deportivo sobre las expectativas del Mundial Qatar 2022 y cómo llega España a la cita. Para el joven español, cree que es posible ganarlo, aunque primero espera superar la fase de grupos de la mejor manera.

“Para mí muy bien. Venimos de una Eurocopa y una Nations League donde lo hicimos muy bien. En la Euro llegamos a semifinales y estaba seguro que si pasábamos a la final la ganaríamos. En la Nations casi no pude estar, pero el equipo estuvo muy bien. Somos un grupo muy bueno y eso se nota dentro del campo”, apuntó.





