Casemiro, el niño que no tenía donde dormir y se convirtió en el ‘pulmón’ de todo Brasil en busca del hexacampeonato en Qatar 2022.

Y aunque al ‘Scracht’ le costó más de la cuenta, al final logró ganar por 1-0 a los helvéticos en el estadio 974 para ponerse en lo más alto del Grupo G. Un golazo de Casemiro cerca del final (83′) convirtió a Brasil en la segunda selección con un boleto a octavos, y la primera en la historia en alcanzar 17 partidos seguidos sin perder en una fase de grupos en los mundiales, dejando atrás la racha de 16 encuentros de Alemania entre 1990 y 2010.

El partido fue muy complicado para los dirigidos por TIte, que llegaban ya disminuidos por las lesiones de Neymar y Danilo (regresarían en octavos). El estratega movió su pizarra ante los suizos, metió a Fred en la mitad del campo (por la baja de ‘Ney’) y puso a Militao en banda. La pelota fue suya, pero no había profundidad, el ‘cerrojo’ europeo estaba haciendo su trabajo.

Desde la zaga suiza, formada por Ricardo Rodríguez, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Silvan Widmer, pasando por el mediocampo (Granit Xhaka y Remo Freuler) hasta los extremos (Rubén Vargas y Fabian Rieder), todos tenían un rol claro: tapar los espacios brasileños, defenderse y salir de contra. Tenían claro que no iba a pelear la posesión del balón, sino anularle los circuitos a los brasileños.

Ante la ausencia de Neymar, Vinícius Jr asumió el protagonismo, pero le faltó lucidez y pausa, Suiza poblaba la mitad del campo y eso dificultaba la asociación en corta con Paquetá. Los ‘helvéticos’ renunciaron a atacar tal es así que solo remataron una vez en el primer tiempo, siendo su registro más bajo en una primera mitad en un Mundial desde 1996 junto al de su triunfo ante España en 2010.

La fórmula de ellos era repetir lo hecho contra la ‘Furia’ o lo ocurrido en Rusia 2018, cuando ambas selecciones (Brasil y Suiza) empataron 1-1 en fase de grupos. Tite movió las piezas en la segunda mitad y llegó a tener a Rodrygo, Vinícius, Raphinha y Richarlison dentro del campo. Tenían talento, pero faltaba conductores. Un gol anulado de ‘Vini’ hacía sentir más presión.

👀 Los números de Casemiro ante Suiza, autor del golazo que selló la clasificación a Octavos de Final #Qatar2022 #FIFAWorldCup #SelecaoBrasileira pic.twitter.com/INMrod0TI7 — Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) November 28, 2022

Y cuando la angustia y el nerviosismo empezaba a crecer, Casemiro tomó la lanza, pisó el área, recibió el balón ante la férrea defensa suiza y remató de derecha para dejar parado a Sommer y desatar la locura en Qatar y convertir el segundo gol más tardío de Brasil en un Mundial, tras el tanto de Coutinho ante Costa Rica en 2018 (90′). Cuando las cámaras esperaban alguna ‘magia’ de los jugadores del Real Madrid o del propio Richarlison, el ‘pulmón’ de Brasil les ‘devolvió’ el aire.

Grito de ‘guerra’

El gol de Casemiro fue gritado por todos los brasileños en el estadio 974, las cámaras enfocaron el festejo de las leyendas que estaban en las gradas, como Cafú, Ronaldo, Roberto Carlos y Kaká. Todos lo gritaron menos Casemiro, quien con una calma y cabeza fría fue a celebrarlo con sus compañeros. Una personalidad y carácter forjado desde niño. No tuvo un padre a su lado, pero su mamá cumpió el rol de ambos en medio de una infancia difícil, marcado por la falta de dinero.

La reacción de los mitos de Brasil al gol de Casemiro lo dice todo pic.twitter.com/UdyS4d6wjA — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 28, 2022

Casemiro vio en el fútbol ese escape para ayudar a su familia, desde niño se preparó para ello, con mucha tenacidad y determinación quiso triunfar en una cancha, y así lo consiguió. Llegó a los 10 años a las inferiores de Sao Paulo y encontró un lugar donde crecer futbolisticamente, pero también donde pasar las noches. Vivía de manera muy humilde en uno de los barrios más pobres de la ciudad, a tal punto de no tener un sitio fijo donde dormir junto a su mamá y hermanos.

“En el centro de entrenamiento tenía un sitio fijo en el que dormir. Tenía mi cuarto, aire acondicionado, televisión, y comida todas las horas del día. Era un privilegio para mí, acostumbrado a tener que cambiar de casa cada noche. No cabíamos todo en la nuestra y así íbamos a veces a casa de la tía y a veces a la de la abuela. Allí teníamos que entrar todos en la misma habitación y en el mismo baño”, recordó.

Cada vez que llegaban los días de entrenamiento, empezaba el calvario para Casemiro, se tenía que quedar en casa de amigos para poder llegar a tiempo al campo de fútbol. “Los fines de semana cuando jugábamos en Sao José dos Campos yo no tenía donde dormir , siempre estaba pidiendo a mis compañeros que me dejaran dormir en su casa para llegar a tiempo para el partido”, agregó

Casemiro, que se probó en Sao Paulo como delantero, se adueñó del mediocampo del equipo paulista en las categorías juveniles y brilló en el Sudamericano Sub 20 que se realizó en Perú en 2011. Los ojeadores internacionales quedaban asombrados por su físico y su impresionante pegada. Al año siguiente y antes de debutar con el primer equipo, fue transferido al Real Madrid Castilla y el resto es historia: pasó al Porto para agarrar experiencia y volvió en 2015 para ser parte de ese tridente mágico en el mediocampo, junto a Toni Kroos y Luka Modric.

Casemiro ganó cinco Champions League. (Foto: EFE)

Casemiro ganó de todo entre 2014 y 2022 con la ‘Casa Blanca’ y este año aceptó el reto de ir al Manchester United. Siempre buscó superarse, no dejarse vencer nunca y eso lo llevó a salir de España. “Me dijeron que me fuera de vacaciones con la cabeza tranquila y al mes tenía la misma sensación. Lo he dado todo por este club y me voy con el deber cumplido. Si tenía una misión esta hecha. Busco nuevos retos, probar una liga y una cultura diferente donde no he ganado nada”, explicó el ‘pulmón’ brasileño, que mueve a todo Brasil hacia el hexacampeonato.