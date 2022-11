Las lesiones de los futbolistas a puertas del inicio de la Copa del Mundo se han convertido en una constante. Sin embargo, algunos lograron recuperarse y fueron citados para ser parte de sus selecciones. Tal es el caso de Ronald Araujo quien se integró a la Selección de Uruguay y se prepara para lo que será el debut de Qatar 2022. Eso sí, su presencia como titular no es algo garantizado.

De modo que, el ‘Profe’ Ortega, preparador físico en el Atlético de Madrid y en el combinado uruguayo durante la cita mundialista, declaró en una entrevista para ‘AUF TV’ que “nadie va a arriesgar al futbolista” en el caso no pueda estar al 100% para la primera contienda.

“Lo vamos a llevar en las condiciones que están pactadas con su club. La gente del cuerpo técnico de la Selección está a disposición de él en lo que refiere a su proceso de recuperación. Se va a ir integrando en la medida que pueda realizar las actividades con el equipo”, añadió.

Las precauciones que guarde el cuerpo técnico con respecto al estado físico del uruguayo será providencial para que el central llegue en plenas condiciones para el segundo o tercer encuentro de la fase de grupos. La idea es que pueda estar en su mejor nivel.

Recordemos que el defensa sufrió una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. De esta manera, la recomendación desde el club español era pasar por el quirófano, dado que había antecedentes negativos con Samuel Umtiti y Ansu Fati, quienes no se sometieron a cirugía y tuvieron mayores complicaciones que rebotaron en su nivel futbolístico con constantes lesiones.





¿Cuándo debuta Uruguay en Qatar 2022?

La Celeste se estrenará en la Copa del Mundo el jueves 24 de noviembre frente a Corea del Sur. Luego, el lunes 28 se medirá con Portugal de Cristiano Ronaldo y cerrará el lunes 2 de diciembre ante Ghana.





¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





