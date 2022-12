Lionel Messi viene viviendo una Copa del Mundo Qatar 2022 más que especial. Sus goles son decisivos, su relación con la afición está fuerte que nunca, a comparación de otros años, y la compañía de su familia en el Medio Oriente le está dando un combustible extra para ganar el ansiado título con Argentina. Y si hay algo que siempre le ha costado a ‘Leo’, son las entrevistas, pero Sergio Agüero se la ingenió para dialogar con él en pleno Mundial.

“¿Quién iba a decir que yo iba a estar acá? Si yo para esto... Vos me hacés hacer cada cosa”, expresó la ‘Pulga’ en la sesión de Twitch del ‘Kun’, en referencia a su escasa relación con la tecnología.

Después de unos minutos, apareció en escena también Alejandro Gómez, con un nuevo corte de cabello, y les hizo una confesión a ambos que alegró todo el ambiente, pues el ‘Papu’ mencionó que estaba convencido que iba a parecerse a David Beckham con su nuevo look.

“Quería esperar al día de partido y no se aguantó, ya apareció acá.”, comentó ‘Leo’, y el ‘Papu’ respondió: “Me corté hoy, en dos días estoy espectacular. El corte va tomando forma porque se acomoda. Me dijeron que me parezco al de Prision Break”.

“Estoy feliz de que ustedes vistan esta camiseta. Lo disfruto verlos jugar y sobre todo que estén tan unidos como siempre. Es lo que más me gusta. Siento que estoy ahí, aunque no estoy”, les dijo el Kun en el final de un stream récord en el que hubo 240.000 usuarios conectados. “Gracias, te queremos mucho. Te extrañamos a vos y a Gio. Están acá. Mandale un saludo grande a toda la gente que estaba ahí”, lo despidió Lionel Messi.

¿Cuándo juega Argentina vs. Países Bajos?

El partido Argentina vs. Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, se disputará este viernes 9 de diciembre, desde las 2:00 p. m. (hora peruana), en el Lusail Iconic Stadium. Los neerlandeses vienen de vencer 3-1 a Estados Unidos; mientras que la ‘Albiceleste’ derrotó 2-1 a Australia.

