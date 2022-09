Todo marchaba con normalidad este martes en los entrenamientos de la selección de España, hasta que llegó Luis Enrique para presentar una nueva herramienta con la que piensa reformular y mejorar el desempeño de sus jugadores. Se trata nada más ni nada menos que de un ‘walkie-talkie’. Mediante este artefacto, el estratega puede dar indicaciones a sus dirigidos desde las alturas de un andamio, mientras que ellos lo escuchan gracias a un dispositivo de audio que llevan en el chaleco debajo de la camiseta.

El DT asturiano contó a sus jugadores, antes de la sesión de prácticas, el cambio que realizarían para cuidar su voz y que no tenga que dar órdenes a gritos en cada corrección táctica que realiza en los partidos de cada entrenamiento. ”Vais a oír la voz del míster. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a hablar bajo con gente que está lejos”, anunció en el gimnasio.

“Para daros órdenes y consignas en posible correcciones, así no me dejo la garganta. Espero que no se acople mucho y que os pueda servir. Lo podéis oír, no tenéis que hacer nada, os saldrá papá por detrás”, añadió al más puro ‘estilo Luis Enrique’ en su charla diaria con la plantilla.

El vídeo que difundió la Federación española en sus redes muestra a Luis Enrique poniendo en práctica el transceptor, dando consignas de posición a Koke, a Álvaro Morata en la presión y a Gavi en sus funciones en el centro del campo. También traslada al capitán Sergio Busquets una orden para dar a los centrales en la posesión de balón en el arranque de la jugada.

Como se recuerda, la selección española se prepara para sus próximos partidos de fecha FIFA ante Suiza y Portugal por la quinta y sexta jornada de la Liga de Nacional de la UEFA. Estos duelos le servirán también para prepararse con miras a la próxima Copa del Mundo.

En Qatar 2022, España iniciará su participación el 23 de noviembre enfrentando a Costa Rica en el Estadio Al Thumama. Cuatro días más tarde tendrán un choque de pronóstico reservado ante Alemania en a ciudad de Jor; y finamente chocarán contra Japón el 1 de diciembre en el Estadio Internacional Jalifa.





Convocados de España para partidos ante Suiza y Portugal:

Los atacantes del Athletic Bilbao, Nico Williams, y del Betis, Borja Iglesias, son las grandes novedades de España para próximos duelos de la Liga de Naciones, en una lista en la que destaca también la ausencia de Serio Ramos.

Arqueros: Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford).

Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford). Defensas: José Gayá, Hugo Guillamón (Valencia), Diego Llorente (Leeds), Jordi Alba, Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid).

José Gayá, Hugo Guillamón (Valencia), Diego Llorente (Leeds), Jordi Alba, Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid). Mediocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Koke Resurrección, Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Sergio Busquets, Pedri, ‘Gavi’ (Barcelona), Carlos Soler (París SG).

Rodrigo Hernández (Manchester City), Koke Resurrección, Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Sergio Busquets, Pedri, ‘Gavi’ (Barcelona), Carlos Soler (París SG). Delanteros: Pablo Sarabia (París SG), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Yeremy Pino (Villarreal), Ferrán Torres (Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid), Borja Iglesias (Betis).









