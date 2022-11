El pasado miércoles 09 de noviembre, Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, dio a conocer la lista de convocados de ‘Les Blues’ para el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, causó sorpresa que el DT galo solo llame a 25 jugadores, cuando tenía la posibilidad de tener a 26 en su nómina. Pero, tal parece que esta posición quedó en el pasado y, finalmente, los actuales campeones del Mundo harán uso de todos los cupos en su lista. Y es que según L’Équipe, Marcus Thuram ha sido convocado a última hora para sumarse al plantel francés.

No cabe duda que el delantero del Borussia Mönchengladbach ha tenido un gran inicio de temporada. Con 13 goles y 4 asistencias, se convirtió en uno de los mejores jugadores del torneo alemán. Por ello, fue llamado a la selección de su país y se unirá a la concentración este martes en Clairefontaine, antes de que todo el equipo viaje el miércoles a Doha.

Cabe resaltar que Thuram ya ha vestido la camiseta tricolor en cuatro ocasiones. Solamente Christopher Nkunku, otro de los convocados de Deschamps para el Mundial Qatar 2022, ha marcado más goles en la Bundelisga que el ariete del Borussia Mönchengladbach.

Kimpembe se pierde el Mundial

Por otro lado, la FFF también anunció la baja del defensor Presnel Kimpembe. “Insuficientemente recuperado de su lesión, Presnel Kimpembe no participará en la Copa del Mundo. Axel Disasi fue llamado para reemplazarlo”, se lee en el comunicado que emitió la entidad francesa. Ante ello, el defensor del PSG no llegará a tiempo para participar en la cita mundialista.

El central también se pronunció a través de sus redes sociales para explicar la baja de última hora. “He tomado la decisión de no participar en la Copa del Mundo. Desgraciadamente, no me siento al 200% para rendir con el equipo y no quiere desestabilizar...”, mencionó.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Estas son las estrellas de las mejores Ligas, imprescindibles en todos los rankings, que se perderán la máxima cita del fútbol.