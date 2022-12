El fútbol abre paso a nuevas generaciones. A través de redes sociales, Sergio Busquets anunció que no jugará más en la Selección de España, luego de su participación en el Mundial Qatar 2022: “Ha llegado el momento de despedirme”, fueron parte de las palabras en el emotivo mensaje junto a un video. De esta manera, el futbolista no jugará más con ‘La Roja’, por lo que no será parte del proceso de clasificación a la próxima Eurocopa.

“Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs”, comienza el escrito publica en Instagram.

“Y cómo no a todos y cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos”, agregó en el extenso mensaje donde también se ocupó en agradecer a todos los integrantes del equipo.

“Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas”, cierra el mensaje.





La Selección de España se despidió de Busquets

Con un video de recopilación de sus mejores momentos, la Selección de España también brindó una despedida para el actual jugador de FC Barcelona, quien tuvo la oportunidad de campeonar en Sudáfrica 2010 y también ha tenido un paso exitoso por ‘La Roja’ siendo capitán en este último periodo.

La eliminación en octavos de final del Mundial Qatar 2022 fue quizá el detonante para ‘Busi’ - su apodo en la escuadra nacional - donde llegó a cumplir 143 partidos de manera oficial. Además también se suma la Eurocopa 2012 entre sus palmarés.

❤️ 𝗨𝗻 𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔.



🫶 @5sergiob se despide de la @SEFutbol tras ganarlo 𝗧𝗢𝗗𝗢.



🏆 Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012.



👕 𝟭𝟰𝟯 veces internacional.



🙏 ¡¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗕𝗨𝗦𝗜!!



🔗 https://t.co/L0JmE4cVBB pic.twitter.com/NJ4T1dcg8k — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2022





