El balón aún no empieza a rodar, pero el Mundial Rusia 2018 sigue ofreciendo sorpresas en cuanto a los cracks que se perderán la cita. Y la Selección de Alemania no ha escapado a la polémica, luego de que Joachim Löw oficialice su lista de 23 convocados y no incluya al joven atacante del Manchester City Leroy Sané .

Sané, pieza clave del equipo de Guardiola en el título de la Premier League, jugó incluso 67 minutos en el encuentro amistoso en el que la 'Die Mannschaft' igualó a un gol ante Austria, pero finalmente Löw decidió dejarlo sin Mundial, al igual que a Bernd Leno, Jonathan Tah y Nils Petersen, los otros que se cayeron de la prelista.



Mientras que Manuel Neuer será el portero titular de Alemania, a pesar de salir de una baja de ochos mese por lesión, anunció el seleccionador teutón.

Leroy Sané | Alemania. (Getty) Leroy Sané | Alemania. (Getty)

La siguiente es la lista completa de la convocatoria:

Porteros : Manuel Neuer (Bayern), Kevin Trapp (PSG) y Marc André ter Stegen (Barcelona).



Defensas : Marvin Plattenhardt (Hertha), Jonas Hector (Colonia), Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle, Joshua Kimmich (Bayern) y Antonio Rüdiger (Chelsea).



Centrocampistas y delanteros : Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), Timo Werner (RB Leipzig), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Thomas Müller, Sebastian Rudy (Bayern), Leon Goretzka (Schalke), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Ilkay Gündogan (Manchester City) y Mario Gómez (Stuttgart).EFE