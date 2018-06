Baja de última hora. El defensor central, Mats Hummels , quedaría fuera del choque de Alemania de este sábado ante Suecia por la segunda jornada del Grupo F del Mundial Rusia 2018 tras lastimarse el cuello en el entrenamiento de hoy en Sochi.

"Es muy probable que Mats Hummels no pueda jugar porque se lesionó el cuello en el entrenamiento de ayer y no ha mejorado hasta hoy" , contó el entrenador alemán, Joachim Löw. El campeón defensor, que cayó 1-0 ante México en su debut, necesita ganar para seguir con opciones de meterse en octavos de final.



"No ha entrenado y, obviamente, todavía quedan algunas horas, pero generalmente estas cosas no mejoran considerablemente de la noche a la mañana y mañana necesitamos jugadores en forma. Creo que no tiene sentido (que él juegue)" , añadió.



Ya tiene reemplazo. El defensor del Chelsea, Antonio Rudiger, sería el encargado de sustituir a su adolorido compatriota en el duelo de mañana, pero Löw dijo que esperaría hasta el sábado para ver la condición de Hummels .



La selección de Suecia lidera el Grupo F del Mundial Rusia 2018 junto a México, luego de vencer por 1-0 a Corea del Sur en su debut, por lo que un triunfo ante Alemania la clasificaría a los octavos de final del torneo más esperado del planeta.