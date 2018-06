Argentina vs. Francia: tremendo detalle para Lionel Messi en el hotel de concentración

Las esperanzas de la Selección de Argentina están puestas sobre Lionel Messi en al previa del choque ante Francia por los octavos de final de Rusia 2018 . Y los detalles para subirle el ánimo siguen siendo cosa de todos los días. Esta vez, la sorpresa fue en el hotel de concentración.

Fue en el lobby que el '10' argentino encontró un retrato de él mismo hecho con piedritas, según las imágenes que compartió Diego Zandrino, corresponsal FIFA que sigue a la albiceleste desde el inicio del Mundial.

La Argentina de Lionel Messi frente a la Francia de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Paul Pogba: albicelestes y 'bleus', dos de los favoritos al título en Rusia 2018 , se verán las caras en los octavos del Mundial, este sábado en Kazán, tras haber dejado en la fase de grupos más dudas que certezas.

Francia , finalista de la Eurocopa-2016 y que igualó 0-0 en su último encuentro del Grupo C ante Dinamarca, pasó como primera de la llave C pero su estilo de juego poco espectacular, con una escuadra plagada de talento, no contentó a muchos.



Ahora tendrá enfrente a la Argentina de Messi , resucitada frente a Nigeria el martes con un tanto sobre la hora que elevó los espíritus, la ilusión y la confianza de un grupo en horas bajas.