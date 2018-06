Colombia Rusia 2018: Farid Díaz soñaba ser convocado y lo despertaron para que viaje al Mundial

El lateral izquierdo, Farid Díaz, se integró a la Selección de Colombia que se alista para el Mundial Rusia 2018 y ocupó el lugar de Frank Fabra, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento.

Díaz acaba de salir del campeón paraguayo Olimpia y fue convocado por José Pékerman a raíz de la magnitud de la lesión de Fabra. ¿Cómo recibió su convocatoria de emergencia?

“Estaba dormido cuando el 'profe' me llamó y me notificó lo que estaba pasando. Fue un momento de alegría y tristeza porque Fabra es mi amigo. No es fácil llegar así a la Selección cuando un compañero también tiene su idea de estar en un Mundial ," reveló Farid Díaz.

José Pékerman lo citó por primera ocasión en marzo de 2016. Debutó ante Bolivia y ha participado con la Selección de Colombia en 13 partidos, ocho de ellos de las Eliminatorias.

"Mi fortaleza es la defensiva, fuerte en marca y ahora me animo mucho a ir al ataque, centrar y eso me ha ayudado mucho, tanto que terminé como mejor lateral del fútbol paraguayo", agregó el lateral de la Selección de Colombia .

Anderson Santamaría reveló que ya tienen chequeados a los daneses (Video: Daniel Titinger)