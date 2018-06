“Para ganarle a Polonia tenemos que jugar once contra once”, sostuvo el técnico de Colombi a, José Pékerman , al recordar lo sucedido ante Japón en el debut en Rusia 2018.

"Hay que jugar once contra once, que no es poco, este juego es así", dijo Pékerman entre risas en la antesala del crucial partido ante los polacos, por la segunda fecha del Grupo H.

"(También) contar con jugadores que en un momento dado no estaban en la totalidad de sus condiciones, jugadores importantes. Recuperar la confianza, porque sabemos que tenemos las posibilidades de hacerlo y veníamos con esa confianza", agregó estratega de Colombia .

El Mundial comenzó mal para Colombia , con una derrota inesperada de 2-1 ante Japón, que sumada al revés de los polacos por el mismo marcador ante Senegal, creó un escenario impredecible para los a priori favoritos de la llave.

"Si el partido es normal, debemos imponer nuestro fútbol. Los jugadores polacos tienen calidad y capacidad. Va a ser un partido de mucha ida y vuelta, marcado con mucha intensidad", advirtió.

Sobre la presencia del '10' cafetero del Bayern Múnich, que apenas disputó 30 minutos ante Japón, por una una fatiga muscular, el estratega destacó que "está bien y lo ha demostrado en esta semana".

"James es un jugador fundamental en nuestra selección, los minutos en el partido anterior le fueron dando confianza, ha trabajo con intensidad en estos días y esperamos que pueda llegar (el domingo) al cien por cien", anotó.

