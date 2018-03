Colombia choca con Francia en el Parque de los Príncipes. Los cafeteros chocan ante los galos este viernes (2:45 p.m. por la señal de Caracol TV y ESPN 2) en uno de los duelos más atractivos de la jornada de amistosos de la fecha FIFA rumbo a Rusia 2018. José Néstor Pékerman y Didier Deschamps probarán sus equipos en un encuentro en donde Yerry Mina y Samuel Umtiti ya se han mandado un par de indirectas, al ser compañeros en Barcelona.



En cuanto a la Copa del Mundo, Radamel Falcao aseguró que afronta el Mundial de Rusia "con mucha expectativa", después de que una lesión le dejara fuera del pasado en Brasil.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 3:00 p.m. ESPN 2 Ecuador 3:00 p.m. ESPN 2 Argentina 5:00 p.m. ESPN 2 México 4:00 p.m. ESPN 2 Colombia 3:00 p.m. CaracolTV Chile 5:00 p.m. ESPN 2 California 1:00 p.m. Nueva York 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

"Manejo mucha expectativa en el Mundial, pero hay que vivir día a día, tratando de disfrutar de cada entrenamiento y de cada partido", afirmó el jugador del Mónaco durante la concentración de Colombia en Francia, donde el próximo viernes afrontará a los "Bleus".



Colombiase medirá a Francia y a Australia "en la recta final de la preparación", según Falcao, que servirá para "consolidar al equipo de cara al Mundial".



" Francia tiene un altísimo nivel, con jugadores muy rápidos, muy buenos en el contragolpe y con una gran capacidad técnica", señaló el exjugador del Atlético de Madrid, que alertó en especial sobre el atacante del París Saint-Germain Kylian Mbappé.



Falcao no mostró ninguna preferencia por el sistema de juego que alinee el seleccionador, Néstor Pékerman, a quien reconoció su capacidad para adaptar al equipo en función del rival.



El delantero del Villarreal, Carlos Bacca, por su parte, aseguró que afronta la preparación para el Mundial tras haber recuperado minutos de juego en su club.



"Salí de Milán porque no estaba disfrutando y buscaba hacerlo. Ahora en el Villarreal lo estoy consiguiendo, estoy jugando en la mejor liga del mundo y eso me da mucha satisfacción", señaló. Se viene un partidazo en el Parque de los Príncipes.